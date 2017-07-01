香蕉跌不停 花蓮推「人手一蕉」護蕉農

2017-07-01 17:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣香蕉種植面積約6百多公頃，最近進入盛產期，因正值酷熱炎夏，民眾多半選擇汁多消暑的西瓜食用，導致香蕉「量多價跌」，壽豐鄉農會眼看蕉農大嘆虧本，今邀請民眾「人手一蕉」護蕉農，希望價格能夠止跌回升，讓農友少賠一點！

花蓮縣壽豐鄉蕉園面積約3百公頃，每公頃可產值50噸香蕉，近月受到盛產期影響，全台蕉價滑落，產地收購價每公斤僅10多元，市場價每台斤更從27元，一路跌到20元不到，未來還恐持續下滑，讓蕉農心在淌血。

壽豐鄉農會今舉辦有機農特產品地產、地銷活動，力推香蕉及果豔梨，其中在農曆年前每公斤達百元以上的天價香蕉，隨著近兩個月的產量穩定，價格竟陸續慘跌，總幹事曾淑懿為了推廣鄉內香蕉，鼓勵民眾「人手一蕉」護蕉農，更直言「吃香蕉，趁現在！」

曾淑懿說，全鄉有3個產銷班、逾3百多公頃，每公頃面積約能種植2千株，年產值相當可觀，但因隨著天氣酷熱，加上香蕉水分低，民眾多半改為選擇食用西瓜等多汁消暑的水果，才會造成蕉價「直直落。」

農糧署東區分署長陳啟榮說，台灣香蕉極具特色與香氣，每年3至9月為主要產季，因現在採買香蕉經濟又實惠，鼓勵民眾可多加食用，目前雖正值酷夏，但若在冰涼的現打果汁中，添加一段香蕉，即可發揮香蕉天然果膠的乳化功能，讓果汁香濃不易沈澱，也因獨特香氣提味增加口感，讓美味瞬間升級。