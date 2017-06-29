熱島效應襲台 新北市擬規範建物棟距

新北市板橋江翠地區一帶建物設計已加入風廊概念。（記者葉冠妤攝）

2017-06-29 23:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕夏季溫度越飆越高，為減緩都市熱島效應，新北市城鄉局預計規範未來新北轄內的整體開發計畫案，都要導入風廊概念，要求建築物設計階段要先進行風洞實驗，測試當地地形所產生的風速、風向等，再進一步計算各建物間該有的棟距，讓密集建築區也能保持通風，進而降低溫度、有效「退燒」。

新北市府今於輔仁大學舉辦熱島效應減緩策略國際論壇，來自香港、日本、台灣各地等學者分享研究成果。城鄉局指出，都市熱島效應是都市建築密集、交通廢氣排放、綠地植栽過少等因素所致，其中都會區高樓大廈阻擋，減低風速，讓冷空氣難以導入都市等，也影響甚鉅；新北的蘆洲、三重及新莊工業區，還有人口密集的板橋及中永和一帶，都是熱島效應的嚴重區，溫度可高出2到3度。

城鄉局綜合規劃科長李擇仁表示，由於大台北地區是盆地，透過河面的風能將熱氣散出去，他以目前已試行的板橋江翠地帶為例，各高樓建物間配合當地風向評估，設計出適當棟距，讓建物不會阻擋風的進出，保持通風，城鄉局會將此概念導入都市設計準則及土地使用分區管制要點，成為整體開發案的必備要件。

李擇仁表示，過去建物設計棟距只考量日照、採光，未來若納入風廊，建物排列與週遭環境規劃就須配合風向，讓風可以順暢在棟距間流通，以蘆北地區來看，若將來沿岸土地開發，可透過改變堤防設計，降低堤防高度，甚至讓堤防有所破口，讓河面上的風對流，也吹入建物棟距間，形成都市風廊帶，就能緩解都市熱島效應。

新北市長朱立倫致詞時指出，氣候變遷是全世界共同面對的挑戰，新北設定去年將溫室氣體排放量減碳回到2008年的水準，已經達成目標，現在則努力朝向在2030年達到2005年再減25%水準，2050年達到2005年再減50％。