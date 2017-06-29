雨災貨量少 南投信義葡萄價看俏

信義鄉葡萄剛進入採收季，惟產地因先前的梅雨提早搶收，以致果皮轉色略有不足（右側），但縱使如此，品質尚可的葡萄貨量仍少。（記者劉濱銓攝）

2017-06-29 19:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假將至，又是葡萄的上市季節，近來初逢葡萄採收，市場到貨量不多，加上平地葡萄多受之前雨災影響，產量減少，以致信義山區葡萄價格看俏，品質最好的每公斤竟飆上300元，惟山區也因先前的大雨，品質相當兩極，上價貨產量有限，農民只盼雨不要再下，損失就可以少一點。

信義葡萄農表示，今年4月、6月的連番雨勢，導致第1期的夏季葡萄受到水傷，尤以6月的2波大雨，農友擔心結果葡萄遭大雨打落，紛紛提早搶收，以致果皮轉色不佳，或是味道偏酸，也因此果碩飽滿的大串葡萄產量銳減，市場上才會奇貨可居。

農友也說，近期葡萄價格居高不下，除了品質呈現兩極化外，另一方面也是因為才剛採收，市場貨源不足有關，下個月進入採收旺季，若天氣不再陰雨，也許陸續收成的葡萄品質就會逐漸回穩。

信義農會表示，今年雨災信義產區其實也多少受到影響，各地都有農損情況，只是程度不一，像最近送到市場共同運銷的葡萄，品質好的相當少，許多都是小串，或是味道偏酸的，價格自然不好，反觀大串、轉色佳的，因為產量稀少，甚至每公斤飆上300元，而一般品質還不錯的，則是貨量不多，價格則在100元上下，雖然價格節節高漲，但因缺乏好貨可賣，農民也只能搖頭興嘆。

農會強調，接下來若天氣轉穩，果農要做好田間管理，避免病蟲害，將損失降到最低，而第2期的葡萄，也因有受到梅雨的影響，農友也不能輕忽，經常巡園檢視才能防止災害擴大。