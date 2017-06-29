敬卡再加碼 柯文哲：將推共餐刷卡

2017-06-29 19:51

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲和社會局長許立民，到大同區保安里參加社區老人共餐，柯文哲致詞表示要在重陽節時，推出捷運、YouBike和場館優惠外，現在也規劃刷卡吃老人共餐的可能性。許立民表示，共餐未來若採刷卡制，除了方便里長核銷金額之外，也可以統計社區參加活動的人數，老人家也不用每次紙本簽到，但目前仍在需求規劃階段，如果順利的話系統10月可以上線。

北市推行老人共餐，是由民間團體、社區發展協會或是里長成立共餐據點，每週固定數日提供餐飲服務，市府每餐食材費最高補助40元，主辦者需備有老人共餐簽到名冊向區公所請款。柯文哲表示，若老人共餐用敬老卡簽到，對里長核銷很方便。許立民表示，若刷卡吃共餐系統上線，里長方便核銷會有更多人加入，還可順便統計參加活動人數，不排除對活動辦的好的里頒獎表揚。

許立民受訪時補充，刷敬老卡共餐是為了方便核銷、統計人數，因為柯市府上任以來共餐據點已從53個擴張到近300個，數量大到無法用紙本繼續作業，如果年輕人或沒帶敬老卡的人要共餐也很歡迎，但市府就無法補助那個人的餐費。至於時程，市長在4月提出構想，目前還在蒐集意見，還沒正式建設系統，但希望10月能夠讓系統上線。

許多里長抱怨，共餐立意很好，但補助只有40元金額太低、核銷制度麻煩、且半年才撥款一次，里長代墊金額會很高。若以一餐80元、一週3次、每次30位老人參加，半年就要花17萬多，萬一找不到志工還要額外請人，因此快速核銷對辦共餐的里長很重要。

保安里長張賦脈坦言，今日是市長光臨才會出10樣菜，平常都是4到5菜配1湯，一餐40元補助只夠零頭，所以她乾脆沒去領補助，都是靠善心人士捐款來辦共餐。張表示，若老人共餐用敬老卡簽到、並據此核銷經費，對里長而言會非常方便，但她擔心老人家記性不好，忘記帶卡又硬要共餐的話反而會麻煩，建議市府規劃變通方案。