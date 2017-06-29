好望角音樂祭7月連嗨5週 過港隧道七彩燈吸睛

苗栗縣後龍鎮歷史古蹟過港隧道，近來經後龍公所重新整頓，裝設七彩燈。（記者許展溢攝）

2017-06-29 18:05

［記者許展溢／苗栗報導］「日出阿里山，日落好望角」，苗栗縣後龍鎮公所去年首次舉辦「好望角音樂祭」，受到各界讚賞。今年擴大舉辦，7月1日開始，每週六1場，共5場，邀請各類型樂團表演，並準備多項好禮與民眾分享。另外，苗栗縣政府列為歷史古蹟的後龍過港隧道，公所近來花費2000萬元整頓，裝設七彩燈，讓各地遊客到後龍聽音樂、賞夕陽之餘，也能到隧道散散步。

好望角為後龍鎮知名觀光景點，時常吸引遊客前往拍照、走逛。後龍鎮長朱秋隆說，去年音樂祭只有2場，今年加碼至5場，7月每週六下午4點半到6點半，將邀請不同文化屬性樂團，包括原住民傳統歌曲、流行歌曲、青春樂團等多元性質團體，在好望角平台上進行表演。

後龍公所指出，希望全國民眾都能到後龍欣賞好望角自然風光。除此，遊客只要到現場打卡，便可以獲得精美禮品。

另外，朱秋隆表示，過港隧道是海線最低海拔隧道，整體結構由紅磚構成，工法古老，已有百年歷史，隧道兩側地面已架設七彩燈光，設置類似扶手設備，保護隧道兩側。

朱秋隆建議，民眾參加音樂祭前，可以先到鄰近的過港隧道，及過港貝化石層巡禮。強調隧道周邊環境會再陸續整頓，打造新亮點。