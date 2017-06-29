覆鼎金3古墓決保留 文史團體：還有很多古墓待考

2017-06-29 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府規劃將覆鼎金公墓變更為休閒公園，目前園內3座古墓決定現地保存，長期投入公墓考核的文史團體肯定市府決策，但認為公墓內還有許多有歷史故事的古墓尚待考核，包括尚未證實的部分228受害者遺骸，疑似也在其中，盼市府能放緩拆遷作業期程，讓屬於台灣的故事不會因此消失。

覆鼎金公墓位於原高雄縣、市交界，縣市合併後，已成為大高雄的中心位置，市府規劃覆鼎金公墓變更為公園用地，分區分年方式辦理遷葬事宜。而現存3座杉本音吉、大坪與一及黃慶雲日式墓園，因對於高雄的都市發展、勞工階層奮鬥歷史別具紀念意義，市府定調現地保存。

副市長史哲指出，3座墓園對於高雄城市發展具有歷史意義，將其現地保存融入公園整體設計，是市府的共識方向，除了記錄城市發展印記外，也紀念對於高雄發展歷程具有貢獻的人。

文史團體「地下高雄：覆鼎金掃墓團」表示，經過他們多年來研究，覆鼎金公墓內尚有許多還沒被發掘出的歷史人物待查，舉例來說，有一座古墓的主人疑為外國來台的傳教士，他的英文名字還是用日文去拼音，但這位墓主到底是誰，他的故事是否曾影響過台灣，都需要時間進行調查。

市議員簡煥宗今邀集文化、民政、養工處等單位前往現場會勘，簡煥宗聽取文史團體的意見後，也建議各單位應設立窗口，服務文史團體進行相關考證作業，必要時也要保存這些具有歷史的古墓，讓台灣人不要忘記台灣這塊土地曾發生的故事。