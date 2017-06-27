疫病》南市首例腸病毒個案 2歲女童一度意識不清

2017-06-27 17:57

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市6月26日出現今年第1例腸病毒確診個案，案主為近2歲女童，一度出現肌躍型抽搐、意識不清等症狀，幸好最後平安出院；衛生局表示，這次是伊科病毒（Echovirus）第五型感染。根據疾病管制屬資料庫分析，疫情在6月開始逐漸增溫，但台南目前仍是低度流行。

衛生局表示，這名女童原本到高雄外婆家玩，卻出現發燒、嘔吐等症狀，一度意識不清，送到高雄醫學中心時還出現多處紅疹、心搏過速、血壓偏高及肌躍型抽搐等症狀，趕緊接受免疫球蛋白及支持性療法治療，才在一個星期後平安出院。

衛生局指出，已經針對個案就讀的幼兒園消毒並監控，這1、2個禮拜來都沒有發現案例；這次感染的病毒是伊科病毒第五型，屬於比較少見的病毒，目前流行的則是克沙奇A型。衛生局進一步表示，導致腸病毒的病毒至少有60種以上，就有一個案例是「上個禮拜剛痊癒，下個禮拜又得」。

根據疾管署資料庫分析，腸病毒疫情從6月開始升溫，光是6月18日到24日，全國就診人次就達8823次，離流行期11000人次相距不遠，台南目前僅466人次，離流行期1000人次還有一大段距離，屬於低度流行，這次的案例除了是台南第1例之外，也是全國第4例腸病毒感染併發重症確診個案。