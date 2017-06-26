台北、台東高溫達36度 週三起午後降雨增

中央氣象局指出，今天（26日）多雲到晴，高溫達32到35度，大台北和台東地區則可能達到36度以上。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-26 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）多雲到晴，高溫達32到35度，大台北和台東地區則可能達到36度以上。此外氣象局提醒，週三起午後降雨的範圍將逐漸擴大。

氣象局表示，今天和昨天類似，各地依舊是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，預計高溫仍有32至35度，特別是大台北及台東受西南風沉降效應影響，有36度以上高溫發生的機率。降雨部分，受西南風影響，中南部沿海地帶在清晨到上午間易有零星短暫陣雨，而各地山區及中部以北、宜花近山區的平地午後也有局部雷陣雨。

氣象局預估，週二至下週日（27日至7月2日）各地大多為多雲到晴、氣溫偏高的天氣，但氣象局提醒，週三至下週日太平洋高壓將逐漸減弱，午後降雨的範圍也將逐漸擴大，各地都有機會出現午後雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，北部地區空氣品質為普通等級，指標污染物為臭氧，其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 29 ~ 38 32 ~ 36 30 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）