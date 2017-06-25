穆斯林開齋節 新生南路二段交管

今天是穆斯林開齋節，台北清真寺前擠滿信眾。（記者陳炳宏攝）

2017-06-25 08:35

〔記者陳炳宏／台北報導〕台北清真寺昨晚宣佈，今天為伊斯蘭教1438年（伊曆）的開齋節，全球17億穆斯林教友，經過近一個月的齋戒，完成伊斯蘭教5功中的齋功，清真寺同時表示，今日（25日）從上午6點到1點50分，新生南路二段二側慢車道與公車專用道，將作為禮拜之用，已申請路權，將有調撥車道、禁止路邊停車的交通管制，請用路人提前改道。

台北市清真寺董事長馮同瑜說，世界各國因為開齋節封街是普遍現象，因為各國清真寺腹地都不大，所以勢必要使用到公共區域，馮同瑜說，伊斯蘭教有5個功課「齋、禮、念、課、朝」，依照古蘭經規定，在齋月（伊斯蘭曆9月）29日晚望月後（國曆6月24日），決定開齋日，昨晚望月後，台灣雖恰逢農曆初一、初二，沒有看到月亮，但鄰國日本、韓國、印尼等地，都看到月亮，因此台灣教長接受其他地區教長通報，也通令在25日開齋，並在今天上午8點舉行會禮，之後並由教長趙錫麟針對齋戒月的背後可蘭經教導的倫理、扶弱濟貧意義進行專題演講。

馮同瑜指出，封齋其間，日出到日落，一整天都不能喝水、進食，所以非伊斯蘭教徒遇到教徒，盡量避免在他們面前吃喝，以免影響他們齋戒，但部分身體微恙、生理期或是體弱老少，可以用行善來取代齋功，而這部分在齋戒月前，都已經集中造冊後發放給貧窮、困苦、孤獨的社會弱勢了。

馮同瑜也強調，不過今天不分老少族群，到清真寺的排隊的民眾都可領到簡單點心，歷年開齋節，台北市清真寺都會湧入眾多教友，今年適逢週末，勢必更多外國移工參與開齋節活動，因此台北市清真寺已經向台北市政府申請新生南路二段兩側路權。

馮同瑜同時呼籲，家有僱用外籍勞工者，請尊重他們信仰，給予一天假期，到清真寺參加會禮鄉敘（自備禮拜墊），一解鄉愁。

據悉，長住台灣的穆斯林約有7、8萬人，若加上短期在台工作的外籍教友，預估總數超過20萬，齋戒月期間，日落後穆斯林在教長帶領下進行禮拜，昨晚完成「望月」儀式後，也結束為期近一個月的齋戒月。