北部體感溫度飆至42度 午後各地恐有雷陣雨

氣象局指出，今天各地白天高溫將飆升至33至36度，台北地區體感高溫更會升到42度，紫外線指數容易達到過量或危險級。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-25 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到太平洋高壓勢力影響，今天（25日）依舊是高溫炎熱的天氣，各地白天高溫將飆升至33至36度，台北地區體感高溫更會升到42度，紫外線指數容易達到過量或危險級，午後各地恐有短暫雷陣雨，類似的天氣型態將持續到週六（7月1日）。

氣象局表示，今天各地高溫在33至35度之間，大台北及台東地區受西南風沉降效應影響，將有36度以上高溫發生的機率，天空晴朗紫外線指數容易達到過量或危險級。降雨方面，各地大致穩定晴朗，各地山區及中部以北、宜花近山區的區域午後會有局部短暫雷陣雨，亦有可能有較大雨勢。

週一（26日）至下週六太平洋高壓勢力仍強，各地天氣大致晴朗，僅午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨。氣溫方面，各地白天的溫度也偏高，預計各地高溫大多在33至35度，下週二前台東地區有焚風發生的機率，溫度有機會來到36度以上，下週一前大台北地區亦有36度左右高溫出現的機率。

空氣品質部分，今天北部及高屏地區空氣品質為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧，其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 42 31 ~ 39 33 ~ 38 30 ~ 37

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）