彰化回收場大火 燒塑膠臭味飄散台中

彰化芳苑一處資源回收場大火，濃煙如一條黑色巨龍，連台中市也聞得到燃燒塑膠的臭味。（記者蔡淑媛翻攝自臉書）

2017-06-24 20:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕彰化縣芳苑鄉和福興鄉交界一處露天資源回收場今天上午大火，現場烈焰沖天，冒出濃濃黑煙，竟然連台中市都聞得到，市府1999下午就連續接獲烏日區、南屯區、西屯區、北屯區、大里區等民眾反映，空氣充斥燒塑膠味，環保局初步追查火災濃煙可能隨著西南風飄到台中，提醒民眾盡量避免外出，並做好自我防護措施。

市府表示彰化這處環保資源回收場，上午10時突然失火，火勢延燒近百坪，因現場堆放大量塑膠廢棄物，燃燒後冒出濃濃黑煙。1999與環保局勤務中心下午也陸續接獲南屯區、南區、烏日區、西區、東區、大里區、北屯區、西屯區等區民眾反映空氣有塑膠燃燒味。

環保局接獲通報後不敢大意，局長白智榮表示，同仁加快比對汙染源並稽查；環保局依氣象條件及風向分析，台中空氣中的塑膠味應為彰化芳苑鄉回收場大火，隨西南風吹送至台中市各區。

環保局表示，避免有不肖廠商趁機排放汙染及燃燒廢棄物，該局將持續密切注意轄區的各事業單位，並積極巡查中，也呼籲市民儘量減少外出及做好自我防護措施。