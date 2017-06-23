造型系師生發明推車除塵寶 獲發明展銅牌獎

2017-06-23 18:27

〔記者曾迺強／嘉義報導〕吳鳳科技大學美容美髮造型設計系助理教授施沛潔指導學生發明「推車除塵寶」，參加中國福建省「2017海峽兩岸職工創新發明成果展」，結合美髮工具收納及吸地除塵功能，獲銅牌獎，作品已申請專利，盼未來實際運用美髮店中。

施沛潔說，美髮店員工相當忙碌，剪髮之餘還要抽身清掃毛髮，常分身乏術，與楊馥華等6名學生討論後，以「掃地機器人」為基礎，加上把手、工具櫃車體，做出「推車除塵寶」，兼具置物、清掃功能，充電後能以手動、遙控或聲控控制，相當實用。