影片》小資族快筆記！桃園機場這些「尊爵服務」竟然免費？

候機時間除了在候機室枯坐，其實還有別的選擇。

2017-06-29 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕暑假到了、旅遊旺季來臨，許多小資族為了節省旅費，會選擇搭乘廉價航空，更有不少人是搭乘紅眼班機，下班後拖著行李，氣喘吁吁地直奔機場，但抵達機場，除了逛逛免稅商店還能做些什麼呢？

既然要省錢，當然要把所有的錢都花在刀口上，「銀彈」是留著出國揮霍的，候機時間就拿來好好休息、放鬆一下吧！但這裡的「放鬆」可不是要你坐在候機室發呆而已，而是要善用機場的設施打理好自己，才能神清氣爽出國去！

抵達機場辦完登機手續之後，先別急著出關，大廳擺放的機場設施指南絕對是你「征戰」免費設施的必備寶典，只要遵循上面的地圖與指示，並確認自己想體驗的服務有哪些，就能開始享受啦！

許多人可能都知道機場有淋浴間，但你知道這些淋浴間大多是 24小時開放 的嗎？裡面不但有 洗髮精、沐浴乳，甚至還有吹風機 ！只要備妥毛巾，你就能在候機時間舒服的洗個澡，不用擔心自己下班後直奔機場，導致出國時看起來蓬頭垢面。此外，洗完澡之後如果想要更加放鬆，就走到 按摩區按個摩 吧，這些看起來十分厲害的按摩椅，通通不用花到你的任何一毛錢，只要向鄰近的免稅商店索取代幣，就可以愉快地當個懶骨頭囉！

按摩完如果還有點時間，在第二航廈搭機的旅客，不妨走到位於三樓的 「台灣電影候機室」 來場金馬饗宴，這裡不僅不定時播映歷屆得獎電影簡介，甚至還設立了獎座與背板，不管是想當影后還是影帝，都可以來這裡借位拍照，滿足得到金馬獎的幻想。拍照後迫不及待想炫耀給大家看嗎？來休息區不僅可以使用 免費WIFI ，還有 躺椅 可以躺著當大爺。此外，休憩區每個座位旁都設立 充電座 ，讓你舒舒服服滑手機也不怕手機沒電。

看了這麼多介紹開始躍躍欲試了嗎？下次到桃園機場別再錯過這些設施和服務了，按圖索驥來歡樂的度過候機時間吧！