「熊」跡全都錄 台灣黒熊愛吃蜂蜜

玉管處人員在瓦拉米園區捕捉到台灣黑熊爬樹嬉戲覓食的身影。（玉管處提供）

2017-06-22 20:10

〔記者謝介裕／南投報導〕「熊」喜歡吃蜂蜜？玉管處南安管理站保育巡查人員執行巡查勤務時，意外在玉山國家公園瓦拉米園區發現諸多「熊」蹤，有的爬上樹幹嬉戲、覓食；有的冒險在挖掘山壁上的蜂巢，準備飽餐一頓；甚至還捕捉到失散的小熊與母熊重逢的團圓畫面，不但讓人看到台灣黑熊母愛的一面，影像也印證熊真的愛吃蜂蜜，且並非卡通或童話故事中虛構的情節。

六一豪雨過後，玉管處人員上山巡查，還好園區受創情況不嚴重，巡查人員沿瓦拉米步道推進期間，突然聽到熊叫聲響，進一步探查發現母熊沿著河床而上，研判應是母熊在呼叫走散的小熊，巡查人員見機不可失，也火速拿出照相機、手機拍照，並錄下母熊繞過森林與小熊重逢團聚的畫面，顯見母愛不分人類與動物都同樣偉大，也令人感動。

玉管處表示，全台初估台灣黑熊數量約200至600隻之間，瓦拉米園區堪稱是台灣黑熊最多的棲地，以往在高山想要看到黑熊都是可遇不可求，如今吃蜂蜜地點距瓦拉米登山口僅1.7公里左右，雖然代表保育有成，但也意味人熊不期而遇的機率愈來愈高，玉管處雖已廣設告示宣導防熊方法，但呼籲山友上山時仍須留意，以減少意外發生。

玉管處人員在瓦拉米園區捕捉到台灣黑熊在挖掘山壁上蜂巢的身影。（玉管處提供）

玉管處人員在瓦拉米山風1號橋下溪底，捕捉到台灣黑熊母子走失後重逢的温馨畫面。（玉管處提供）