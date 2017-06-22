服務台灣52年 裴嘉妮修女拿到身分證了

裴嘉妮修女獲頒身分證，市長林智堅也恭喜她成為新竹市民！（市府提供）

2017-06-22 21:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕來台服務長達52年的74歲義大利籍修女裴嘉妮，日前成為新竹市首位以特殊功勳歸化我國籍的國民，在新竹市政府及移民署積極奔走協助下，日前順利取得定居證，市府與移民署上週前往她服務的仁愛社會福利基金會頒發戶口名簿及身分證，市長林智堅也歡迎裴嘉妮修女「加入新竹市大家庭」。

裴嘉妮修女在22歲時從義大利搭了1個月的船來到台灣，先後在尖石、嘉義、新店等地服務，民國81年起在新竹市仁愛啟智中心擔任保健組長12年時間，後接受派遣為耶穌肋傷修女會省會長，103年卸任後再至仁愛社會福利基金會服務，20多年來長期在新竹地區投入心力，無微不至的照顧、陪伴智能障礙學童。

為協助裴嘉妮修女盡速取得身分證，新竹市政府及戶所同仁積極和內政部戶政司及移民署保持聯繫，關心審查歸化及申請定居證進度，從中央到地方，共同促成這樁美事。16日下午她取得定居證後，東區戶政事所隨即製發戶口名簿及身分證，這是105年12月國籍法修正後，新竹市第1位以特殊功勳歸化取得身分證的市民。

林智堅表示，裴嘉妮修女來到新竹市後，長期協助身障孩子們的生活，每一個和孩子間的小故事都非常溫馨雋永、令人感動。他感謝裴嘉妮修女過去50多年來對台灣、對新竹的付出與協助，誠摯歡迎裴修女「成為新竹市的一員」。

裴嘉妮非常感謝市府從申請歸化後的熱心幫助，開心表示，今後仍會繼續為新竹市的社會福利繼續奉獻服務及付出，直至天主召回之日，而當新竹市民的第一件事，就是「可以在明年選舉的時候投票！」