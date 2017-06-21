唱出好聲音 新北勞工之星開放報名

實力派唱將甲子慧為新北勞工之星代言。（記者何玉華攝）

2017-06-21 14:32

〔記者何玉華／新北報導〕傳唱12年的新北市勞工局「勞工之星」歌唱大賽即將開戰，勞工局副局長許秀能與活動代言人甲子慧今天出席活動起跑儀式，廣徵好聲來挑戰，7月3日至8月31日開放報名。

勞工局副局長許秀能表示，唱歌是一個很好的舒壓管道，能讓自己常保好心情，展現對生活正能量，進而讓工作更有效率、職場更有活力；「勞工之星歌唱大賽」舉辦已12年，可以說是公部門歷史最悠久、規模最大的歌唱比賽，其中有些人已經出唱片或在樂壇逐漸展露頭角。

許秀能說，第5屆亞軍大衛（黃珀賢）已是發片歌手，王振鴻參加「我要當歌手」節目勇闖15關並獲發行單曲資格，第8屆許俊雄參加「明日之星」節目也有傲人成績，並於104年拿下「勞工之星」首屆團體組冠軍，第10屆活力組亞軍王冠倩也同樣在「明日之星」拿下衛冕者寶座，去年活力之星第6名涂鎂，參加「明日之星」及「台灣那麼旺」等歌唱選秀節目，也有亮眼成績。

主辦單位表示，比賽分「活力之星」組（18-45歲）、「魅力之星」組（46歲以上），各評選出前五名，冠軍獎金2萬5000元、亞軍1萬5000元、季軍1萬元、第四名8000元、第五名5000元等，活動官網，或電洽02-27472800。