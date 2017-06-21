醫訊》小傷口潰爛、壞死 多科合作救糖尿病腳傷

2017-06-21 11:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕46歲陳姓男子，他左腳受傷，導致蜂窩性組織炎，在當地醫院就醫、吃藥控制仍無效果，後轉至苗栗市大千綜合醫院外科就醫，醫師發現他左腳腳背腫脹、破皮，小拇指第1節已發黑壞死，因陳男有糖尿病，因此安排心臟內科醫師檢查血管流量情形並處理血管阻塞狀況，壞死部份則由骨科醫師施行截肢，再由外科醫師清創，並搭配高壓氧治療，經過一連串密集跨科合作，陳男的左腳傷口恢復良好，也可正常活動。

大千醫院外科醫師林澤村表示，糖尿病患者常有血管阻塞、神經病變等問題，當足部有傷口時，不僅癒合狀況不好，若無妥善治療將會面對截肢甚至敗血症的危險。因此，治療糖尿病患者足部傷口時，首先需要患者配合醫師控制好血糖及其他全身性慢性疾病，再會同心臟內科醫師疏通足部阻塞之血管，另外為防止傷口感染問題更加嚴重，需藉由細菌培養找出適合的抗生素，並搭配外科醫師清創處理，最後藉由密集的高壓氧治療，幫助傷口癒合。

林澤村表示，想預防因小傷口而導致傷口潰爛、壞死的情形發生，糖尿病患者除了在日常生活中要穩定血糖之外，還要妥善保護雙腳，建議挑選外硬內軟且寬度適宜的鞋子、少穿拖鞋出門，以防受傷，同時每天將雙腳清洗乾淨，避免細菌感染。