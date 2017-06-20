養生》貪嘴吃炸又怕胖？6大妙招讓你吃美食也不擔心肥油囤在身體裡！

2017-06-20 18:26

〔iStyle頻道／綜合報導〕瘦的禁忌就是不能碰油炸食物，但是對於愛吃的人來說，光看不吃的誘惑超痛苦，偶爾吃吃卻又怕胖，心裡天人交戰嗎？現在你不用這麼煩惱啦！根據「美BEAUTÉ」網站報導，只要加入一些聰明的飲食小技巧，你就能吃得沒有壓力，不怕脂肪全都囤積在身體裡。

1、中午時食用完畢：油炸物屬於超高卡路里食物，需要非常多時間消化，否則就會囤積在體內，因此中午時食用，能給身體足夠的時間在當天消化完畢。

2、和高麗菜一起食用：去日式豬排店吃飯時，是否都能看到高麗菜絲的蹤影呢？其實不是為了美觀，而是因為它含有大量的膳食纖維，能抑制脂肪吸收，想吃炸怕胖的人一定要把兩者搭在一起食用這招學起來。

3、不要單純吃油炸物：想吃炸的記得點小份，搭配大量膳食纖維食物，或是抑制脂肪吸收，又有飽足感的磨菇和海藻一起食用，既能吃得飽也不怕肥。

4、要吃的時候才炸：油炸的油會隨著時間流逝而氧化，氧化的油更容易囤積在體內，還會使得皮膚冒痘痘，所以要吃就選現炸，既美味又能吃得比較安心。

5、滴檸檬在油炸物上：日式炸物滴檸檬或放梅子不只是解油膩而已，而是能將脂肪吸收，並增強代謝，如果吃完後再喝杯檸檬水能把滯留在體內的鈉代謝掉，或是喝綠茶解膩也很好。

6、使用天然的油：在家自己做炸物時，最好使用橄欖油、油菜油或椰子油，這些油很難氧化，比起一般油來說相對健康許多，而油炸粉可以選擇太白粉，它比麵粉還不容易吸油。