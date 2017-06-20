醫病》罹患思覺失調症 輕熟女疑神疑鬼情緒激動

2017-06-20 15:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕32歲的輕熟女常覺受家人指責，更懷疑別人總在背後說壞話，沈浸負面情緒讓她每天酗酒，醉生夢死，直到酒駕車禍覺醒，尋求協助，才知先前常感覺被指責，都是因罹患思覺失調症使然，積極接受治療後，目前幻聽消失，也能正常工作，醫師提醒，思覺失調症及早治療，復原情況愈好，勸病人千萬不要抗拒治療。

1名32歲的輕熟女是家人眼中的「叛逆孩子」，2年多前常因不滿母親責罵或講她的壞話，情緒容易激動，對家人惡言相向；出門在外也總是覺得別人在背後批評，被負面情緒包圍的她，天天借酒澆愁，總要喝掛才能放鬆。

一次又因聽到母親責罵，盛怒之下，她憤怒地指責母親為何總對她不滿，怒摔家中物品後出門，因酒駕發生車禍，雖未造成人員傷亡，但因酒駕事實明確，入監服刑5個多月，這次的意外讓她頓覺不能再放任自己醉生夢死，刑期結束後，尋求專業協助。

因她屢屢陳述被母親責罵等均是「無中生有」，在家人陪同下到中山醫學大學附設醫院精神科，經診斷發現她出現幻聽以及妄想的症狀，確診是「思覺失調症」。

中山醫學大學附設醫院精神科主治醫師朱柏全指出，個案因症狀發現得早，加上病人配合意願高，目前穩定接受長效針劑治療，幻聽、妄想症狀大幅改善，不僅親情關係回溫，更找到穩定工作自立謀生，結交友好工作同事分享生活樂趣，甚至有交往的對象，不再孤單。

朱柏全說，約有1/3的思覺失調症病友，初期會誤以為是罹患重鬱症或躁鬱症，未能及時正確接受治療；他說，三者最大差異是患者是否出現幻聽、幻覺的症狀，另躁鬱症及重鬱症在躁期或鬱期結束後，症狀就相對改善，思覺失調症則不會。

台灣精神醫學會理事長、中山醫學大學精神科教授賴德仁表示，衛生福利部已正式將精神分裂症正名為「思覺失調症」，即是「思考」及「知覺」失調的一種腦部疾病，目前醫界普遍認為，病因是腦內神經傳導物質失調，造成大腦萎縮影響功能。

賴德仁指出，思覺失調症及早發現、及早治療，恢復情形越好，能及時防止腦部繼續損傷，發病1年內就醫，治療後能恢復7成以上的腦部功能；但病人要穩定不間斷治療，提供體內一定的藥效，降低復發的風險。

賴德仁說，思覺失調症患者每一次的復發，對於大腦都是一次嚴重的傷害，就算癒後也很難恢復到過去的樣子，且多次復發更有可能讓疾病慢性化，難以復原；曾有研究發現，即使只有1到10天的中斷用藥，就會增加將近2倍因症狀復發的住院風險。

32歲的輕熟女也分享心路歷程，她說，在病情發作期間，她只糢糊覺得自己每天被負面情緒包圍，心情總是低潮，只能靠飲酒麻痺自己，她想要改變，幸好一路走來家人全力支持，陪伴她走出陰霾，她也鼓勵跟她有類似情境者，一定要積極尋求治療協助，還是可以過美麗人生。

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