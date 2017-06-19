桃園閩南文化節開跑 來看傳統版Cosplay

江明香舞蹈團表演鼓陣。（記者陳昀攝）

2017-06-19 11:42

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園閩南文化節將於本週六開跑，市長鄭文燦今天在起跑記者會上宣布，要將閩南節慶逐漸發展為品牌，系列活動分為半年節、藝閣文化和創意文化活動，今天也搶先亮相2台號稱「傳統版Cosplay」的藝閣車。

6月24日是農曆六月初一，也就是閩南俗稱的「半年節」，鄭文燦說，早期民間很重視這個節日，經常在此時搓湯圓祭拜祖先，感謝上半年保佑，也祈求下半年平安，祭祀後再全家團聚，食用「半年圓」，象徵平安圓滿，並到廟裡祭拜「補年中運」，祈求去霉運、轉好運。

今年桃園閩南文化節以「半年團圓鬥鬧熱」為號召，邀集社區協會、學校、藝文聯盟等社群，以不分南北、不限族群方式呈現桃園各地特色。

鄭文燦表示，藝閣可說是傳統的Cosplay，今年集結40台真人妝扮的傳統手拉式藝閣，加上來自各地的精彩遊藝隊伍，7月8日的藝閣嘉年華將重現過往桃園「迎藝閣」盛況，記者會上也搶先亮相其中2台藝閣車。

系列活動由6月24日在南崁五福宮舉行的閩南歌謠創意舞蹈比賽打頭陣，持續展開到7月8日，有歇夏納涼音樂會、鬥陣團圓來轉運、台灣民謠唸真情、彼一年的電影金曲、桃園藝閣嘉年華、桃園藝閣攝影比賽等，詳情請上文化局網站，或臉書搜尋「桃園閩南文化節」。

7月8日的藝閣嘉年華將重現過往桃園「迎藝閣」盛況，記者會上也搶先亮相其中2台藝閣車。（記者陳昀攝）