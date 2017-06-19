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石門水庫漂流木 今起開放撿拾

石門水庫限定！漂流木今天（19日）起全面開放撿拾中。（記者李容萍攝）

2017-06-19  10:45

〔記者李容萍／桃園報導〕在石門水庫蓄水區打撈清理不具標售價值的漂流木，今天起至7月14日分2階段，全面在阿姆坪抽砂場開始撿拾，歡迎各地民眾一起撿拾，讓木材資源有效再利用，每日開放時間為上午8點30分至下午4點30分。

石門水庫內現存的漂流木，大多為徒手可撿拾的大小，可以拿來燒材、當藝術盆景、種植物等都非常適合，近日有藝術系學生要撿拾回工作室，當做藝術創作使用；也有南台灣來的民眾來大量撿拾，準備做太空包，種香菇使用；也有桃園在地民眾來撿拾漂流木當做燒熱水、燒桶仔雞等天然燃料來使用。

今天是開放漂流木撿拾作業第1天，一大早很多復興、大溪、龍潭區的民眾開車甚至還有挖土機造成石門水庫環湖道路大塞車，保七總隊第二大隊派員協助疏導交通，讓車隊依序排隊進入阿姆坪漂流木堆置場，避免產生紛爭，希望讓撿拾作業圓滿完成。

北區水資源局副局長邱忠川表示，依林務局新竹林區管理處公告，今天起至30日止（不含星期例假日及國定假日），僅限設籍於桃園市龍潭區、大溪區及復興區的當地居民得撿拾；自7月3日起至14日止（不含星期例假日及國定假日），不限對象得撿拾。

至於公告撿拾後的剩餘漂流木，由新竹林區管理處援例提供苗栗縣通霄鎮的堆填區。

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  • 民眾駕車前往撿拾。（記者李容萍攝）

    民眾駕車前往撿拾。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫限定！漂流木今天（19日）起全面開放撿拾。（記者李容萍攝）

    石門水庫限定！漂流木今天（19日）起全面開放撿拾。（記者李容萍攝）

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