獨家》134年首見 鵝鑾鼻燈塔「裸體」全塔除鏽

134年歷史的恆春鵝鑾鼻燈塔首度除鏽。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-18 21:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有134年歷史的恆春鵝鑾鼻燈塔，雖然每年都會進行油漆養護，但燈塔主任彭念陸發現燈塔內部鐵身出現鏽蝕，決定進行前所未見的燈塔「全身脫皮」除鏽工程，雪白的塔身最近出現大範圍的「裸體」，吸引不少人駐足拍照。文史工作者念吉成表示，「裸體」後出現不少珍貴痕跡，下次「脫皮」不知要幾十年後，值得民眾特別前往朝聖記錄。

「裸體」後的鵝鑾鼻燈塔，呈現出斑斑鐵鏽的原始模樣及塔身上數不清的彈孔傷痕，燈塔人員架起鷹架，避開中午烈日炙烤塔身鐵板的高溫，在每天早晚進行手工除鏽工作，漫長的除鏽過程中，最重要的發現，莫過於澄清了「燈塔曾被清朝燒毀或被二戰聯軍砲火炸毀」的傳言。

退休前負責這項百年大工程的燈塔主任彭念陸說，燈塔二次大戰遭聯軍轟炸掃射的舊彈痕，仍用當時的桐油灰工法填補，內部也保有清朝時的磚造構建，此外，二樓位置原來有三處出入口，清時有闌干，置機關槍，砲，除鏽後發現是用磚塞滿，看不出任何遭炸毀重建的痕跡，經彭念陸及當地文史工作者念吉成初步考據，鵝鑾鼻燈塔並沒有遭毀壞過的痕跡。

為了完整除鏽，工作人員利用手工具慢慢敲下油漆，剝除厚達6mm的白漆後，塔身原有的紅丹底漆還附著在銑鐵上，清朝組裝時的縫隙用桐油灰當填縫材也都存在，證明了「全身脫皮」除鏽工程是134年來首次，工程5月23日開始，預計最快在6月底完成。

念吉成指出，鵝鑾鼻燈塔是清朝出資，英國工程師哈爾定設計監造，塔身為銑鐵所組裝，厚度有2公分厚度，內部再以清朝製磚築，清末交日本帝國前縣令放火無法燒毀，二戰末遭聯軍猛轟炸及機關槍掃射也未倒下，鐵身許多彈痕記錄歷史，戰後不斷補丁加上年年上漆至今，這次的除鏽百年大工程，相當值得愛好文史民眾前來一睹風采。

相關影片 彭念陸提供

鵝鑾鼻燈塔134年來首見全塔除鏽，目前幾已呈「半裸」狀態。（記者蔡宗憲攝）

鵝鑾鼻燈塔罕見「裸體」，全塔除鏽134年來首見。（記者蔡宗憲攝）

工作人員手工除鏽。（記者蔡宗憲攝）

鵝鑾鼻燈塔首度「裸體」。（記者蔡宗憲攝）

鵝鑾鼻燈塔首度「裸體」除鏽。（記者蔡宗憲攝）

燈塔上的彈孔痕跡。（記者蔡宗憲攝）

6mm厚的塔身白漆。（記者蔡宗憲攝）

全塔除鏽134年來首見。（記者蔡宗憲攝）

厚達6mm的白漆。（記者蔡宗憲攝）

厚達6mm的白漆，看的出每次上漆的堆疊。（記者蔡宗憲攝）

燈塔上的彈孔痕跡。（記者蔡宗憲攝）