「高雄好過日」協會成立 力邀民眾一起過好日

2017-06-18 13:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕一群七、八年級生為主，生於高雄、對高雄有許多想法的年輕人，今宣佈成立「高雄好過日」協會，除依規定向政府立案，也強力號召喜歡在高雄生活的民眾加入，一起讓高雄好過日、過好日。

新任理事長、擔任醫師的陳信諭指出，高雄好過日成員們除了對地方、對公共議題有熱忱，且深刻體認政治是改變的核心﹔他預告好過日團隊不只會停留在社區服務與議題倡議，時機成熟時將積極參與政治運作，改造城市、實現願景。

從事鳳山學考究的成員李雨蓁表示，先前在大鼻地區（大林蒲）與在地青年一起進行文化行動和在地導覽，由於國民黨長期壓制台灣在地歷史與文化的教育，青年世代正面臨家鄉是甚麼模樣的大哉問﹖大鼻經驗喚起他對家鄉鳳山的想像，認為唯有透過在地實踐，親身體驗自己成長的環境，才能重新認知並拼湊自己的家鄉。

好過日理事李欣翰則指出，高雄正面臨都市轉變期，以自己家鄉楠梓為例，雖開發的早，但從不是高雄重點發展區域，造成自己時常有二等市民的相對剝奪感﹔近年高雄雖人口萎縮，楠梓人口卻逆勢成長，凸顯出北高雄正向發展趨勢，在轉變過程中，他深怕社區文史記憶會逐漸消失，因此開始思考究竟該如何行動，才能使家鄉好過日。

「好過日」強調，成員不只有熱情，更有改變現狀的能力，希望高雄市民朋友，能一起支持這些有想法、對地方有熱忱的青年。