福隆海水浴場60週年慶 22日免費吃福隆便當

75歲的黃博武與60歲的吳美琪兩人相隔多年，重新回到福隆火車站月台叫賣便當，喚起許多乘客與福隆人的記憶。（記者俞肇福攝）

2017-06-18 12:05

〔記者俞肇福／新北報導〕去年12月停止販賣的福隆月台便當，今天早上重新出現在福隆火車站月台，75歲的黃博武與60歲的吳美琪兩人重新回到火車站月台叫賣，為6月22日福隆海水浴場60週年慶提前暖身；主辦單位將在6月22日在福隆海水浴場彩虹橋頭，限量發放200個免費福隆便當。

1957年6月22日開幕的「福隆海水浴場」，今年將屆滿60年，而在同時期創立的福隆火車站月台便當卻於2016年12月停止販賣，令許多人遺憾。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店，有鑒福隆火車站月台賣便當與海水浴場成立幾乎同一時期伴隨成長，60週年慶絕不能讓月台便當缺席，因此6月22日上午10點舉辦慶祝活動中，不但規劃「便當故事館」，還要贈送福隆便當給參與民眾，分享生日喜悅！

75歲的黃博武說，福隆月台鐵路便當在1950年代，一個便當才賣2塊半，當年能夠吃得起便當算是有錢人，當年工人收入一天才20元，現在福隆便當是60元；黃博武說，去年聽到福隆月台便當停賣後，心情若有所失，他覺得這是福隆文化特色，希望以後有人可以再傳承下去；黃博武在15歲國小畢業後，就到福隆姊姊的便當店幫忙，在月台上叫賣便當，直到去當兵。

黃博武說，姊姊的月台便當是最早在福隆火車站月台賣鐵路便當的老店「尤商義月台便當」（創立於民國46年）；黃博武說，重新站在月台上叫賣便當，又想到50幾年前的往事，希望大家到福隆別忘了大啖月台便當。

75歲的黃博武，隔了50幾年重新背上便當箱，在月台叫賣回味古早的福隆月台便當，火車上的乘客看到有賣便當，半信半疑跑出來買。（記者俞肇福攝）