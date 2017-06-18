| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
油價連三降！ 汽柴油各降2、3角 阿里山森林遊樂區中午12時開園 PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

福隆海水浴場60週年慶 22日免費吃福隆便當

75歲的黃博武與60歲的吳美琪兩人相隔多年，重新回到福隆火車站月台叫賣便當，喚起許多乘客與福隆人的記憶。（記者俞肇福攝）

2017-06-18  12:05

〔記者俞肇福／新北報導〕去年12月停止販賣的福隆月台便當，今天早上重新出現在福隆火車站月台，75歲的黃博武與60歲的吳美琪兩人重新回到火車站月台叫賣，為6月22日福隆海水浴場60週年慶提前暖身；主辦單位將在6月22日在福隆海水浴場彩虹橋頭，限量發放200個免費福隆便當。

1957年6月22日開幕的「福隆海水浴場」，今年將屆滿60年，而在同時期創立的福隆火車站月台便當卻於2016年12月停止販賣，令許多人遺憾。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店，有鑒福隆火車站月台賣便當與海水浴場成立幾乎同一時期伴隨成長，60週年慶絕不能讓月台便當缺席，因此6月22日上午10點舉辦慶祝活動中，不但規劃「便當故事館」，還要贈送福隆便當給參與民眾，分享生日喜悅！

75歲的黃博武說，福隆月台鐵路便當在1950年代，一個便當才賣2塊半，當年能夠吃得起便當算是有錢人，當年工人收入一天才20元，現在福隆便當是60元；黃博武說，去年聽到福隆月台便當停賣後，心情若有所失，他覺得這是福隆文化特色，希望以後有人可以再傳承下去；黃博武在15歲國小畢業後，就到福隆姊姊的便當店幫忙，在月台上叫賣便當，直到去當兵。

黃博武說，姊姊的月台便當是最早在福隆火車站月台賣鐵路便當的老店「尤商義月台便當」（創立於民國46年）；黃博武說，重新站在月台上叫賣便當，又想到50幾年前的往事，希望大家到福隆別忘了大啖月台便當。

75歲的黃博武，隔了50幾年重新背上便當箱，在月台叫賣回味古早的福隆月台便當，火車上的乘客看到有賣便當，半信半疑跑出來買。（記者俞肇福攝）

福隆月台便當歷史悠久，深受不同世代的喜愛，小朋友也喜歡這種古早味。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 月台便當 福隆便當 福隆海水浴場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：福隆海水浴場60週年慶 22日免費吃福隆便當


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.