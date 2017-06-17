傳說「五爪豬」現蹤二林 民眾：人類投胎不能殺

彰化二林有一隻大母豬在路口亂竄，民眾質疑是傳說中的「五爪豬」，被人放生。（民眾王帆提供）

2017-06-17 22:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮二城路上昨日出現一隻大母豬亂竄，不少路人差點煞車不及而撞上，路人報警補抓，警方到場也束手無策，只能暫時把牠趕到一旁甘蔗園，以防發生交通意外，有民眾表示，牠是傳說中的「五爪豬」，是人類投胎，只能放生不能殺！

有民眾將母豬霸氣擋路的畫面貼在「二林人的大小事」臉書社團，照片中，母豬左後腳跟上明顯多出一蹄，許多網友見狀，紛紛表示「是傳說的五爪豬」、「人類投胎的豬」、「不能殺」、等，也有民眾覺得可憐，「牠看起來好老」、「是生完小豬沒利用價值，被豬場丟棄」、「牠也是生命 」引起熱議。

黃姓網友也指出，當地很多很豬戶，偶爾會在甘蔗園看到豬隻亂竄，有些還會跌入水溝死亡，有長輩說那是妖豬，不能殺，既然不能殺，養豬戶為何不好人做到底，養牠們一生，就算終生關在籠裡，也好過到處流竄，萬一造成別人的意外，就罪過了。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，民間確實有五爪豬不能殺的習俗，因為五爪豬腳蹄異於常態，人們認為可能是人類轉世，便產生悲憫之心，而給予放生，不過吃了或殺了也不會有異狀，只是有人會感到內心不安。

雲林肉品市場陳姓豬肉業者表示，如果發現豬仔是五爪豬，就不會宰殺，公的會抓去放生，母的會留下當種豬，只是母豬年紀大了，無法育種，養豬戶最後只能將其放生。

二林分駐所表示，昨日中午接獲通報，到場處理發現母豬亂竄妨礙交通，於是先趕往一旁甘蔗園，並通報動防所處置，可是等待多時都不見專人處理，直至傍晚有一對老夫婦開著小貨車，來把母豬接回，人豬順利團員。