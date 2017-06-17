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分享食物分享愛 竹市社會處募集愛享冰箱食材

2017-06-17  12:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕響應食物不浪費，新竹市政府社會處率先在衛福大樓4樓，試辦轄內第一個「社區愛享冰箱食材募集站」，號召市府員工將家中可分享的食材帶到募集站，一起身體力行友善續食，分享食物照顧有需要的民眾。

社會處長陳雪慧表示，「社區愛享冰箱」民富社區據點在今年成立，3月開辦以來已經提供超過1990公斤的食物，服務7045人次；內湖社區據點自5月開辦至今，也提供超過421公斤的食物，服務914次，甚至有學童下午放學肚子餓，和同學相約到據點取食，再開心回家。

陳雪慧說，「社區愛享冰箱食材募集站」14日試辦至今，發現一般小家庭可分享的食材，以麵條、零食、糖果及酥餅居多，食品都在保存期限內並包裝完整，這些募集站所募得的食物，之後會轉送至民富社區愛享冰箱據點，再提供給需要的民眾。

在社會處服務的林小姐指出，不少小家庭到賣場買東西常會過量，吃不完扔掉又浪費，透過「社區愛享冰箱食材募集站」分享家中食材，不但能重新檢視消費習慣，並幫助有需要的人，非常有意義。

市長林智堅表示，透過試辦募集食材，將充分掌握可提供的食材樣態及運作方式，他會把經驗分享給各企業團體，期待號召更多愛心企業、團體共襄盛舉，紛相成立「社區愛享冰箱食材募集站」，讓食物更有效被惜食與分享。

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  • 響應食物不浪費，新竹市政府社會處14日起，率先在衛福大樓4樓試辦轄內第一個「社區愛享冰箱食材募集站」。（記者王駿杰攝）

    響應食物不浪費，新竹市政府社會處14日起，率先在衛福大樓4樓試辦轄內第一個「社區愛享冰箱食材募集站」。（記者王駿杰攝）

  • 新竹市政府社會處試辦「社區愛享冰箱食材募集站」，號召市府員工將家中可分享的食材帶到募集站，一起身體力行友善續食。（記者王駿杰攝）

    新竹市政府社會處試辦「社區愛享冰箱食材募集站」，號召市府員工將家中可分享的食材帶到募集站，一起身體力行友善續食。（記者王駿杰攝）

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