龍山寺減爐 即日起參拜只需1炷香

萬華艋舺龍山寺今天上午進行封爐儀式。（記者羅沛德攝）

2017-06-16 11:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香火鼎盛的萬華艋舺龍山寺建寺278年，響應環保政策，今上午在台北市長柯文哲、龍山寺副董事長黃書瑋的見證下，進行天公爐、媽祖爐封爐儀式，未來僅剩佛祖爐，信徒參拜只需拿1炷香。

原本有7座香爐的龍山寺在民國104年，首次將香爐減少到3座，僅剩下正殿的觀世音爐（佛祖爐）、天公爐及後殿的媽祖爐，廟方也裝設細懸浮微粒（PM2.5）感應器，隨時監控空氣品質。

黃書瑋說明，龍山寺於民國89年停燒金紙後，獲得高度肯定，104年間台大醫師蘇大成檢測龍山寺現場，發現PM2.5濃度比行天宮高出88倍，因此決定減香減爐，將原本的7座爐減為3座。

不過2年來，監測發現，PM2.5數值遲遲未減，廟方決定在再度減爐。今舉行天公爐、媽祖爐封爐封爐儀式，由柯文哲、黃書瑋、台大校長楊泮池、台大醫院醫師及信眾見證，最後由法師在佛祖爐祝禱上香後，順利完成儀式。

柯文哲致詞時指出，癌症是台灣第1大死因，其中死亡最多的是肺癌，但包括女性在內，很多肺癌患者並沒有抽菸，就是因為空氣品質太糟。他認為，不可能一下子就改變傳統文化，但要在傳統文化、環保議題間取得平衡，所以這次龍山寺減香就是很好的例子，希望其他廟宇能夠跟進。

稍後受訪時柯也再度強調，肺癌是目前台灣死亡人數最多的。對於龍山寺減爐是出於自願還是市府要求？柯糾正是「討論」，並說政策推行最重要的是說服別人相信自己的信念價值，要說服別人在傳統跟現在環保中取得平衡，「講一講大家覺得有道理就成交了」。

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萬華艋舺龍山寺今天起減爐減香，台北市長柯文哲表示，希望其他廟宇能夠跟進。（記者羅沛德攝）