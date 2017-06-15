國定古蹟台北機廠 7/19起開放民眾參觀

2017-06-15 20:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕擁有超過80年歷史的台北機廠，終於要開放一般民眾進場參觀，台鐵局表示，導覽規劃都會由文化部負責；目前規劃6月20日對外公告並開放報名，首發團將於7月19日出發。民眾進入台北機廠後，將可看包含最知名的澡堂、客車工廠、鍛冶工廠等景點。

台鐵局民國104年頒布台北機廠開放參觀申請作業要點中，規定政府機關有公務需求、公私立學校、研究機構有教學觀摩或研究需求、公私立博物館為教育推廣、研究鑑定等需求可申請進廠參觀。至今共核定3所大學、1所中學、1所小學進入台北機廠參觀；另有幾件社區大學和幼稚園申請案，因不符合資格被台鐵局拒絕。

台北機廠規劃未來10年後要轉型做鐵道博物館，現階段3至4年時間屬文化資產修復階段，6月20日起台北機廠參觀細節及報名方式就會對外公告，但因推估初期會有報名人潮且名額有限，初期規劃採單一窗口電話報名方式，民眾可預約3個月內各有空位梯次。

根據文化部文化資產局規劃，7月19日起每週三、週六上、下午各開放1梯次，讓一般民眾可進入台北機廠參觀，每梯次最少10人最多40人，希望有興趣民眾盡量揪團參加。不過因台北機廠仍屬保存修復過程，將採團體報名由導覽人員帶民眾參觀的方式開放，過程中將有陪同導覽志工及駐點志工全程跟民眾介紹台北機廠歷史文化。

參觀路線規劃進入台北機廠後先到小禮堂中，向民眾做全面性的台北機廠介紹，小禮堂中也有策畫展覽可了解台北機廠沿革；第二站將到台北機廠行政中心的「總辦公室」參觀，將開放一間一樓的廠長室讓民眾參觀以前辦公空間；接下來會陸續走訪從事維修「動力車」的組立工廠、負責「柴電機車」維修的柴電工廠；之後會經過原動室但不進去參觀，不過會介紹外面的轉轍器等軌道設備。

經過原動室後會到保存「早期」蒸汽鎚，將鐵砂鍛成零件的鍛冶工廠；再到客車工廠介紹第1代自強號EMU100型，之後經過東側吊車台後就會到台北機廠內打卡率最高，周杰倫曾經拍攝電影的澡堂。因為台北機廠有太多故事，每梯次參觀時間最少需要1.5小時，並可視民眾需求，最長可延至3小時。