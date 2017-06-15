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中區空屋率減少2成 林佳龍：3支箭翻轉中區

市府推動中區再生有成，國內知名餐飲店紛紛進駐中區閒置店面。（記者黃鐘山攝）

2017-06-15  19:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍推動中區再生計畫，市議員江肇國、曾朝榮今天在議會說，目前中區已有2成的空屋成功活化、開了新店面，中區再生政策確實看到成效。林佳龍說，市府運用「3支箭」，成功翻轉中區，未來還計畫打造中台灣創客聚落。

江肇國表示，中區公所去年全面盤點空屋，共有280間1樓為閒置空屋，經過2年時間，目前降至222間，活化率達2成。中區的改變有目共睹，許多店家紛紛開張，包括金礦咖啡、綠蓋茶、星巴克及法式甜點店、青年旅館等，都代表著中區再生的成功。

江肇國又說，活化的2成房屋都具歷史故事性或屋況良好，對於屋況老舊、修復困難的空屋，市府雖曾輔導青年創業想要進駐，因難以負擔龐大的修繕費而功虧一簣，亟需市府資源挹注室內空間裝修補助，給予更多政策優惠。

曾朝榮也表示，小型的閒置空屋問題，可以倚賴政府的補助政策協助活化，然而大型的大樓、建物，還是需要透過都更程序，建議市府在都更相關的法令上應該再加強，簡化相關程序，讓老舊大型建物能盡速活化。

林佳龍表示，市府運用「3支箭」成功翻轉中區，包括推動大車站計畫、進行河川整治及促進文化復興，來解決交通問題、打造親水環境及提升古蹟文化亮點的吸引力，確實提升觀光人口及投資額，文創旅店住房率幾乎在8成以上。

林市長又說，未來搭配前瞻計畫將在大車站計畫成立中台灣創客聚落，吸引年輕人進駐，中區發展可期；都發局長王俊傑表示，規劃明年至少編列1000萬元預算，補助中區進行室內裝修作業，並同步研究突破地方制定的都更法規加以鬆綁，吸引更多人參與都更再生計畫。

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  • 中區二成空屋開店面，綠營議員肯定市府努力，中區再生現曙光。（記者黃鐘山攝）

    中區二成空屋開店面，綠營議員肯定市府努力，中區再生現曙光。（記者黃鐘山攝）

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