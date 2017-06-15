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菸齡40年老菸槍 靠這招成功戒菸

2017-06-15  16:25

〔記者張議晨／台北報導〕菸齡超過40年的黃先生，曾靠意志力戒菸11年。未料退休後，因不好意思婉拒朋友的「敬菸」，重新染上菸癮。直到近年飽受糖尿病之苦，決心為妻子參加戒菸班，靠飲食化解口慾、手慾，現已戒菸3個月。營養師指出，吸菸者除接受戒菸治療外，也可藉由咀嚼蔬菜條、無糖口香糖來滿足手慾與口慾，或攝取維生素A、B、C食物，加速體內尼古丁代謝。

台北市衛生局昨與台北醫學大學附設醫院合作舉辦戒菸活動，衛生局長黃世傑指出，菸會產生超過7000種化學物質，其中至少有93種的致癌物，據統計，所有癌症死亡人口中，有30%和吸菸有關。

不過，即使癮君子有意戒菸，但靠意志力自行戒菸，易出現疲倦、無法專心或情緒低或等戒斷症狀，成功戒菸者僅5％，但若有醫事人員幫助，戒菸成功率可提高四至六倍。

菸齡超過40年的包先生，1天最高抽到3包菸，雖深知菸癮危害，靠意志力「土法煉鋼」戒菸多次，但最後仍不敵誘惑，每次戒菸都以失敗收場，他還自嘲「菸癮越戒越大」，直到去年靠戒菸個管師協助，從飲食及衛教著手，已戒菸成功超過一年。

包先生說，只要想要抽菸，他會先喝1杯冷水並刷牙，讓口腔「冷靜」，另外，在家也會準備一些水果或是將蔬果切成「條狀」，想抽菸就將它們當作香菸，久而久之，菸癮自然去除。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，戒菸者會有「口慾」跟「手慾」，可透過咀嚼蔬菜條、無糖口香糖來滿足這類慾望，另外富含維他命B群及維生素C的水果，也可加速尼古丁代謝，紓解壓力，進而提高戒菸成功率。

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  • 菸齡40年的包先生，利用條狀蔬果化解菸癮犯時的手慾及口慾，已戒菸成功近1年。（記者張議晨攝）

    菸齡40年的包先生，利用條狀蔬果化解菸癮犯時的手慾及口慾，已戒菸成功近1年。（記者張議晨攝）

  • 菸齡超過40年的黃先生，因糖尿病加上菸癮危害，今年接受戒菸班特訓，從飲食調控，現已成功戒菸3個月，還成為戒菸班「班長」。（記者張議晨攝）

    菸齡超過40年的黃先生，因糖尿病加上菸癮危害，今年接受戒菸班特訓，從飲食調控，現已成功戒菸3個月，還成為戒菸班「班長」。（記者張議晨攝）

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