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世界機關王台灣戰 桃園首戰就成大贏家

經國國中學生郭祐維（右二起）、王靖荃、謝昀熹、祁義翔，在經國國中校長陳雅玲（右一）及指導老師潘俊宏帶領下，打造出「世界樹」。（記者陳昀攝）

2017-06-15  12:59

〔記者陳昀／桃園報導〕世界機關王大賽台灣賽6月初在高雄舉辦，桃園3所學校，新明國中、經國國中及青溪國小首次參賽，就分別拿到國中組冠軍、佳作及國小組第2名，桃園也成為比賽中最大贏家。

新明國中指導老師邱文彬帶領八年級學生，以「保護我的家園」為主題，把太陽能、風力發電等再生能源融入創作，希望推動綠能科技的生活化，拿下國中組冠軍。

經國國中學生王靖荃、祁義翔、謝昀熹、郭祐維受電影「阿凡達」中納美人以樹為家的啟發，並以「世界樹」打造機關，學生歷經不到1年的創客課程，並耗時1個多月打造作品，僅以16個關卡呈現40個科學原理、5個綠能科技概念，象徵文明隨著時間軸逐漸出現。

青溪國小學生游晉毅、江宗穎、劉羽庭、徐暄棛以「Mario 奧運」為設計主題，以台灣隊選手為角色，結合運動科學概念，設計挑戰程度不一的機關，而隨著機關串連推進，象徵突破種種難關，進而獲取佳績。

青溪國小學生游晉毅、江宗穎、劉羽庭、徐暄棛以「Mario 奧運」為設計主題，在指導老師邱冠盈、洪國峻協助下拿到第二名。（記者陳昀攝）

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