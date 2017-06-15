醫訊》寶寶尿尿偏黃綠飄腥味 當心泌尿道感染

醫師提醒，若寶寶尿液顏色有異甚至飄出「腥味」，恐是泌尿道感染上身。（記者張議晨攝）

2017-06-15 12:51

〔記者張議晨／台北報導〕寶寶尿尿飄腥味，當心泌尿道感染在作祟！3個月大的皓皓，最近幾天媽媽發現尿布上都會出現黃色分泌物，且尿液還會飄出腥臭味，就醫檢查發現，尿道口前端不僅出現紅腫，還有輕微膿尿與血尿，進一步確診為大腸桿菌泌尿道感染，且因有包莖現象，加重症狀。醫師提醒，嬰幼兒泌尿道感染症狀不明顯，發燒、腹瀉、食慾不振都是警訊，嚴重時恐會造成腎臟損傷。

收治病例的書田診所小兒科醫師戴季珊指出，研究統計，有6.6%女孩及1.8%男孩在6歲前，曾有過至少一次泌尿道感染，尤其1歲內男孩因常出現「包莖」，包皮不易清潔，發生比率會比女孩高3至5倍；不過，因生理結構關係，1歲後女童感染機會則為男童10倍。

戴季珊解釋，泌尿道感染除女童生理結構及未割包皮的男童外，孩童若在戒斷尿布時期，因為不知道何時如廁而憋尿、憋便也會增加感染風險。另外常穿著緊身褲，或是如廁後由前往後擦拭，也易造成感染。

戴季珊說，1歲以下泌尿道感染症狀不明顯，食慾差、嘔吐、腹瀉、不明原因發燒、黃色分泌物、尿液有異味等都有可能是症狀。皓皓就是因媽媽警覺性高，發現尿液顏色突然變成黃綠色，且有出現「腥味」，便立即就醫，經抗生素及類固醇藥膏治療後，感染及包莖狀況才好轉。

至於嬰兒包莖處理時機，戴季珊指出，只要包皮可以退到尿道口，就無大礙，如果無法退至尿道口，應就醫尋求醫師協助，而非擔心「包莖」風險，預防性的割除包皮。

戴季珊建議，水分太少也會影響尿液成色及味道，建議父母要隨時注意寶寶的正常尿液，如果顏色異常且有「魚腥味」，就須注意。另外，近期天氣濕熱，每2至3小時至少要檢查一次尿布，不要為省錢延誤換尿布時間。