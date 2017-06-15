玻璃娃娃開小黃服務身障者 程健智分享人生經驗

2017-06-15 12:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天和平國小來了一位「高」人，身高123公分的先天性成骨不全症關懷協會理事長程健智，開著他的計程車來到和平國小，跟孩子分享「不放棄，希望就在前方」專題演講，讓大伙兒見證他的不平凡。

和平國小校長車達說，「先天性成骨不全症」即俗稱的「玻璃娃娃」，是罕見的遺傳疾病，因為一次在高鐵雲林車站碰到開計程車的程健智，認識他後特別邀請他到校和大家分享，盼從他的幽默風趣，讓師生學習到樂觀面對生命的困境，鼓勵孩子學習他積極進取的人生觀，活出自己的一片天。

45歲、站起來和國小3、4年級學生差不多高的程健智，說起他的求學過程中，常因同學將他絆倒而骨折，家裡也遭逢變故，一連串挫折，卻沒有把他打倒，憑著過人的意志克服先天不足，如今還當起無障礙計程車駕駛，養家活口。

開朗樂觀的程健智還積極投入協會工作幫助行動不便的病友，提供彼此交流、分享，大受肯定，今天他站在學生群裡和學生一樣高，不少孩子爭相和他合照，為了大合照，校方還準備板凳，讓他「高人一等」，演講過程妙語如珠贏得掌聲不斷，讓程健智既開心又感動。

程健智指出，為了開計程車謀生貸款買車花錢改裝，遍尋適用的法條規定及奔波申請，從不放棄的他就算遇到不景氣，賺不到錢，曾經有每天開車工作10至12小時，月收入不到2萬元，但想到社會失業嚴重，他還能有機會靠自己的力量賺錢養家，也覺得幸福滿足。

程健智說，他身體脆弱容易受傷，開車時就會特別注意安全，讓乘客很滿意，他也特別喜歡搭載老幼婦孺，也以自身經驗告訴弱勢族群要堅強，不放棄自己，希望就在前方。