8歲女童愛吃生魚片 從肛門拉出2.6公尺絛蟲

2017-06-14 16:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕吃生食要注意。北市一名8歲女童日前大便時覺得肛門很癢、且有異物感，就醫後發現肛門竟有蟲在動，最後醫師從肛門夾出一條長達2.6公尺的蟲體，確診是裂頭絛蟲病。

三軍總醫院小兒感染科主任王志堅指出，女童感染的廣節裂頭絛蟲、又稱魚肉絛蟲，是最大也最常見的人類絛蟲，裂頭絛蟲病發生在北半球和南美洲，其它地區也可因食用進口魚類而導致裂頭絛蟲病。

王志堅轉述，女童平常會吃生魚片，且曾在北市山區景點食用生魚片料理，醫師將蟲體的節片及蟲卵送驗後，形態學上確診為裂頭絛蟲病，蟲體DNA進行分析確認為最常見的廣節裂頭絛蟲。

王志堅主任說，廣節裂頭絛蟲未成熟的蟲卵通過糞便排出後，約18至20天後蟲卵成熟。並產生六鉤幼蟲，之後發育成裂頭蚴，被第一中間宿主淡水甲殼類、第二中間宿主（小型淡水魚）食入之後，遷移到魚肉中發育成長尾幼蟲。

常見例如鱒魚、鱸魚，人們常因生食或食入未煮熟的這些被感染物種魚肉而得病，幼蟲發育成絛蟲而存在於小腸中，長度可超過10公尺，未成熟的蟲卵從節片產出，可達100萬個蟲卵，並經糞便排出再進入環境中，被感染5到6週後，蟲卵即可出現在糞便中。

王志堅說，裂頭絛蟲病可以是一種長期感染，大多數感染者如同這位女童是無症狀的，其他表現少見，可能包括腹部不適、腹瀉、嘔吐和體重減輕，呼籲民眾避免生食，食物最好煮熟以減少感染機會。