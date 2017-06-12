UNIQLO把台灣人當盤子？ 台日T恤價差大引論戰

該款短T原售價590元，比其他各國高出許多，現已降價為390元但無庫存。（圖擷自UNIQLO官網）

2017-06-12 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕又有盤子爭議！日本知名拉麵「一蘭」來台展店，最近卻因優先入座門檻引發爭論，有台灣網友質疑一蘭把台灣人當盤子；最近也有網友表示，服飾品牌優衣庫UNIQLO台灣售價比日本高出不少，質疑「UNIQLO把台灣人當盤子」。

最近有PTT網友認為UNIQLO在台灣賣太貴，一件瑪利歐印花T恤台灣賣590元，與日本限定特價990日圓（約新台幣269元）對比，台灣即使降價為390元，價格仍明顯高出不少。另外實際比較各國售價，台灣也比中國、南韓、美國、英國等國售價都高。

根據官網資訊，該T恤在日本賣日本1500日圓（約新台幣408元），中國99元人民幣（約新台幣447元）、美國14.9美元（約新台幣451元）、英國12.9英鎊（約新台幣511元）、南韓19900韓元（約新台幣577元），台灣訂價590元最貴，目前該款T恤已降為特價390元，但官網顯示無庫存。

根據《蘋果》報導，UNIQLO回應指出，各國會根據經營環境和關稅訂出不同價格，台灣常辦促銷活動，民眾可以把握適當時機入手。