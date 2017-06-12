醫訊》恐怖PM2.5懸浮粒子 超強穿透力恐傷肺部

黃朝新醫師呼籲民眾要留意空污，才能長保肺部健康。（記者張軒哲攝）

2017-06-12 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲八旬黃姓老翁經常因肺病進出醫院看診，醫師曾告誡他要戒菸，但老翁已戒菸多年，近年每天會到公園打太極拳，也因為嚴重的空氣污染，導致他的慢性肺病加劇，經治療後，慢性肺病已逐漸痊癒，醫師建議民眾留意PM2.5的天氣預報，出門在外時儘量戴上口罩，以免影響肺部健康。

大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是一種呼吸道阻塞而導致呼吸道發炎所造成的慢性病，而最主要的成因與吸菸、二手菸或長期曝曬在粉塵、化學物質與有害煙霧中，近年空污也成為重要指標之一。空氣中懸浮微粒（PM2.5）是肺阻塞的關鍵因素，懸浮粒子的大小決定它們最終到達呼吸道的位置，如果是較大的懸浮粒子，會被纖毛和黏液過濾，但是小於10微米的懸浮粒子（PM10），可以穿透屏障到達支氣管和肺泡，進而被人體吸收。

正因為細懸浮粒子PM2.5的體積更小更易吸附有毒害物質，並具有超強穿透力可抵達細支氣管壁，並干擾肺內的氣體交換，也會透過肺部傳遞而影響其他器官，誘發心血管疾病、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎及過敏性結膜炎等。

黃姓老翁因老菸槍導致肺病，雖已戒菸，但因每天外出運動，空污導致肺病加劇。黃朝新強調，為避免PM2.5對慢性阻塞性肺病造成惡化及死亡，最好的方式就是戒菸與遠離粉塵環境，隨時關心空氣指標，當PM2.5濃度等級在粉紅色區塊（PM2.5濃度（μg/m3）:54-58）以上，外出時建議穿戴口罩及穿長袖衣物，盡可能避免接觸PM2.5，倘若發現有眼痛、咳嗽或喉嚨痛甚至呼吸急促、胸悶、喘等症狀時，請盡速就醫。