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興大副教授批齊柏林「傷害台灣」 言論引譁然

紀錄片「看見台灣」導演齊柏林10日中午因墜機而逝世。（台灣阿布電影公司提供）

2017-06-12  17:59

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片「看見台灣」導演齊柏林於10日中午不幸因墜機而罹難，在各界哀悼的同時，一名中興大學副教授卻在臉書提出了不同的看法，指出齊柏林的紀錄片「忽略國民黨黨國對台灣的傷害」、「齊柏林本身又常與黨國人士交往」，質疑其拍片動機，最後希望齊導死後「靈魂得到反省」，言論一出立刻引發一片譁然。

中興大學某副教授在個人臉書哀悼已故導演齊柏林，「但絕對不是為了失去一位所謂為台灣環境保護紀錄片導演哀悼」，因為他認為齊柏林所拍攝的「看見台灣」忽略「中國國民黨黨國結構對臺灣所造成的傷害，自己又常和黨國人士交往，和奇美小護士是好朋友，這樣的紀錄片，只有搶發言權，而真正傷害到台灣。」

最後該副教授說：「願他安息，且靈魂得到反省」，不少網友看到這一句直接爆氣紛紛留言：「這個也要扯，比扯鈴還扯的政治才是真正的傷害台灣」、「犧牲奉獻是人類至高無上的德行，應為世人稱頌。但看在這名教授的眼裡，竟是那麼地不堪，只因為他是外省第二代！」、「刷存在感」、「請為你的言行向齊導演及台灣人道歉」、「消費死者！阿你不就好棒棒？這種話你怎麼不在人家發紀錄片的時候講？怎麼不在人家開拍記者會發佈的時候講？偏偏要等人家逝世後？你才該反省！」

也有中興校友留言怒批：「又一個想消費齊導的假知識分子！不要出來丟中興人的臉」。連宅神朱學恆也看不下去，轉發此文後痛罵：「腦中只剩鬥爭，連屎都裝不下了。叫人靈魂反省，自己還有靈魂剩下嗎？」

各界哀悼齊導的同時，一名中興大學副教授在個人臉書質疑齊柏林愛台灣的真實性，認為他是在傷害台灣，希望他死後靈魂得到反省。（圖擷自臉書）

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