齊柏林曾嘆亞泥挖更深了 經濟部：無擴大開採

2017-06-11 21:32

［記者林筑涵／台北報導］「看見台灣」導演齊柏林上個月曾前往太魯閣勘景，拍下亞泥礦場照片，感嘆和5年前拍攝時相較，「亞泥挖得更深了」。經濟部礦務局對此表示，礦場並未擴大開採，且以近5年前後照片相較，顯見綠化復育及視覺景觀已有相當程度之改善。

齊柏林昨日搭乘直升機為電影「看見台灣 II」進行勘景，卻於花蓮長虹橋附近飛行時，不幸墜機罹難。曾與齊柏林合作的「多羅滿賞鯨」於FB臉書發文表示，齊柏林於5月份回傳大魯閣亞泥採礦場空拍照片，傳達齊柏林生前感概亞泥挖得比5年前時更深，引發各界對台灣土地、環境保護關注，環團也重申礦權展延限期需進行個別環評。

而礦務局稍早指出，亞泥歷年開採作業面積為80.5公頃，目前完成植生綠化面積為58.5公頃佔已開礦面積72％，開採作業裸露面積為22公頃，並未擴大開採作業面積。礦務局強調，亞泥為減低開採過程對視覺景觀衝擊，採用內凹露天階段式開採作業方式。

至於礦業權展延限期案是否需辦理個案環評一事，礦務局回應，依據行政院環保署規定，現行礦業權展限案尚無需實施個案環評，但由於環保署目前正研議修正中，未來經濟部也將依法配合辦理。礦務局表示，將持續會同相關單位監督檢查，嚴格督導並要求做好水土保持工作與植生綠化等各項復育工作。