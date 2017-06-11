齊柏林攝助陳冠齊罹難 同窗好友分享花東縱谷俯瞰照

導演齊柏林的助手陳冠齊，在失事前分享一張花東縱谷的俯瞰照給在縱谷工作的大學同學，他在今天凌晨2時將美景放上粉絲頁追念。（圖擷取於花東縱管處粉絲頁）

2017-06-11 07:43

［記者王峻祺／花蓮報導］《看見台灣》導演齊柏林昨搭乘直升機在花蓮長虹橋勘景途中，不幸墜機身亡，連同機師張志光、攝影助理陳冠齊等3人均罹難，其中陳冠齊在失事前，分享1張花東縱谷俯瞰照給在花東縱谷國家風景區管理處工作的大學同學，他在今晨2時將美景放上縱管處粉絲頁追念，盼能紀念他最心愛的朋友。

花東縱谷國家風景區管理處粉絲頁全文如下：

「各位粉絲大家好，請容許小編小小的請求發這篇文章

這張照片，是另一個齊齊（齊柏林的助手）冠齊在昨天（意外當天）早上發給我的

一大早他就傳給我這張從高空往下拍的花東縱谷和我分享

為什麼會發給我照片？

不是因為我是縱谷小編，而是因為他是我的大學同學

冠齊他不僅僅是齊柏林導演的助手，他是一位非常熱愛花蓮，熱愛台灣這片土地的孩子

在東華英美系就讀時期，他就拍了很多支影片為這片土地發聲

希望陳冠齊這個名字，不僅是齊柏林導演的助手

而是因為他是一個為這片土地努力，熱愛土地的青年而被記得的名字

在出發前一天，我們還約定好要在工作結束後，在瑞穗一起吃晚餐的

但，這次放我鴿子就算了吧...

說好的，以後還要來花東縱谷一起玩嘿

謝謝各位，請容許我用這種方式，紀念我最親愛的朋友」

今早飛行安全調查委員會、民航局、凌天及花蓮縣警局鑑識科等單位，也將到失事現場共同會勘採證，鑑定墜機原因。