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台中花博隱藏版吉祥物 穿吊帶裝「馬兒」出線

2018台中花博隱藏版吉祥物，網友熱議穿吊帶裝的霸氣「馬兒」出線。（台中市府提供）

2017-06-10  20:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花博吉祥物爆紅！繼超萌吉祥物背影照引發熱議後，花博臉書粉絲專頁又披露隱藏版吉祥物，網友猜測穿迷彩吊帶裝的巨星就是「馬」。市府新聞局透露，隱藏版吉祥物與吉祥物家族是鄰居，還是花博主要展區后里的霸主。

「有后里馬場就有馬！」有網友從后里著名景點推測，隱藏版吉祥物的真實身分是馬兒，許多網友也留言「馬兒無誤」，「好霸氣」、「帥」等稱讚不絕，還有馬姓網友興奮表示「是我是我！」

市府表示，花博后里展區主要分成馬場及森林園區兩部分，馬場園區由既有空間重塑改造，配合花博整建相關設施，並保留歷史紋理，透過復原場所精神，發展馬術文化，創造出新的遊憩體驗，更將成為亞洲最大的國際馬術競技場，進一步把台中推向國際。森林園區原為軍營用地，樹木資源豐富，以森林循環體系為發展概念，將打造成可以自由呼吸芬多精的森林花園。

花博展期自2018年11月3日至2019年4月24日，將在后里馬場森林園區、外埔永豐園區、豐原葫蘆墩公園3展區登場，強調永續發展價值。后里馬場將成為亞洲最大的國際馬術競技場，場館也將保留作為2020年世界蘭花會議場地；因應花博而開闢的交通路線，也透過舉辦花博的契機，為地方帶來建設，促進繁榮發展。

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