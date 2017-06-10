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超勵志！ 60歲阿嬤莊淑香年少失學 4年拿得雙碩士

2017-06-10  14:46

〔記者佟振國／南投報導〕超勵志！南投縣私立南開科技大學今年的畢業生中，最引人注目的莫過於已60歲的莊淑香，她4年來連拿福祉科技與服務、休閒事業管理2個碩士學位，成為今天畢業典禮的焦點！莊淑香8歲喪父，身為長姊輟學協助母親扛起家計、照顧弟妹，直到職場退休、家庭有成，毅然重拾書本，7年完成二技及雙碩士學位，年輕時的夢想歷經多年終於實現。

南開科大今天舉行畢業典禮，校方頒發特別獎表揚6位同學，今年已60歲的休閒事業管理學系碩士畢業生莊淑香，成為全場矚目焦點，2年前她已先取得同校的福祉科技與服務管理碩士，這是她的第2個碩士學位，上台時則以「學無止境，快樂學習」與學弟妹共勉。

莊淑香有段悲慘童年，父親在她8歲時過世，身為長姊的她協助母親扛起家計，照顧3個弟妹，弟妹都順利大學畢業，擔任公教人員，她則靠半工半讀完成高中學業，但職場、家庭牽絆，讓愛讀書的莊淑香不得不中斷學業，直到從職場退休，2個兒子也都長大。

在無後顧之憂，且丈夫、兒子給予鼓勵下，莊淑香7年前毅然重拾書本，先在南開科大進修學院就讀二技，之後考取福祉科技與服務管理系碩士班，2年前畢業後再考取休閒事業管理系碩士班，莊淑香認為，台灣已邁入高齡化社會，福祉科技與休閒事業管理其實與銀髮族群息息相關，因此決定繼續攻讀休閒管理碩士，如今目標達成，雖然已經60歲了，她希望能學以致用，幫助更多有需要的銀髮族群。

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  • 南開科大畢業典禮頒發特別獎，今年60歲的碩士畢業生莊淑香（中）開心從校長手中接下獎狀。（記者佟振國攝）

    南開科大畢業典禮頒發特別獎，今年60歲的碩士畢業生莊淑香（中）開心從校長手中接下獎狀。（記者佟振國攝）

  • 莊淑香年輕時為家計、工作、家庭無法繼續升學，如今她連拿2個碩士學位，開心達成夢想。（記者佟振國攝）

    莊淑香年輕時為家計、工作、家庭無法繼續升學，如今她連拿2個碩士學位，開心達成夢想。（記者佟振國攝）

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