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凌天航空直升機墜機3人亡 導演齊柏林罹難

2017-06-10  14:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕凌天航空直升機今日上午10點執行空拍任務時，該機起飛不久後隨即失聯，改採半小時電話聯繫一次，最後一次12點20分報告後失聯，國搜中心已經確認在花蓮豐濱大港口附近失事。根據花蓮縣消防局12點52分通報，凌空航空直升機編號B-31118於花蓮縣豐濱鄉大港口118號協進農場墜落起火，機上3人已明顯死亡未送醫。花蓮縣消防局指出，機上3人跟人員名單，疑似分別為台灣知名紀錄片導演齊柏林，及其助手還有正駕駛張志光。

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  • 花蓮直升機墜毀 《看見台灣》導演齊柏林勘景罹難。（資料照，記者趙世勳攝）

    花蓮直升機墜毀 《看見台灣》導演齊柏林勘景罹難。（資料照，記者趙世勳攝）

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