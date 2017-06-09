花蓮3校疑營養午餐中毒 至少187人送醫

花蓮縣衛生局到太昌國小午餐廚房採集環境檢體，檢查砧板刀具衛生。（記者花孟璟攝）

2017-06-09 10:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣昨天晚間傳學生集體食物中毒，據花蓮縣衛生局統計，截至今天清晨6點為止，共有吉安國小、自強國中及太昌國小3所國中小學、總共54人被送往 慈濟醫院以及門諾醫院的急診室，加上前往一般診所看病的學生，總人數則高達187人。

至於被懷疑可能是食物中毒原因的營養午餐，花蓮縣衛生局今天上午派人前往太昌國小採取食物檢體送驗，結果預計1週後出爐。

花蓮縣衛生局表示，3所學校的供應膳食業者都是同一家「香香」，且都在太昌國小的午餐廚房統一處理，因此上午前往採集環境及食物檢體，包括生熟食砧板、刀具等，以及留存冰箱的食物檢體。

太昌國小總務主任謝燕惠說，昨天下午約4點40分，學校接到花蓮縣教育處打電話來關心是否有學生身體不舒服的狀況，校方並於第一時間通知導師及健康中心進行統計，並前往醫院關心；截至今天上午8點朝會時間統計為止，太昌國小共有37名學生就醫，未就醫有18人，有40名學生請假；而吉安國小及自強國中人數統計中。

3校當中人數最高的自強國中，校長唐惠珠說，有部分學生今天早上到校上課還反映腹痛，又請假去看醫生，部分症狀輕微者則是繼續上課。她說，自強國中截至上午總共106人就醫、321人雖沒有就醫但反映有肚子痛的情況、共226人請假。

吉安國小統計，該校共44人就醫、50人反映有腹痛症狀未就醫，今天共54人請假。校長李國清說，明天起週休2天期間也會持續關注學生情形。

至於出問題的3所學校營養午餐，花蓮縣教育處表示， 將由其他供膳業者 調動餐食前往支援；疑似出問題的業者即日起停止營業，暫不供應學生膳食，直到檢驗結果出爐釐清真相。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，依據食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，食品染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

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