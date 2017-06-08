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高中教科書教性愛自拍學問大…家長團體轟

2017-06-08  11:11

〔記者林曉雲／台北報導〕全國家長會長聯盟、花蓮縣家長會長協會等家長團體今天召開記者會，公布「全國家長性平教材不認同指數」，抨擊有些性平教材內容充滿爭議，並舉出高中「健康與護理」教科書內容中的「青澀年華的色情指示錄」為例，抨擊教科書竟然教導未成年學生「性愛自拍學問大」，有家長痛斥她的兒子才16歲，就要被迫看限制級的內容。

全國家長會長聯盟、花蓮縣家長會長協會、高雄市監督不當教材家長聯盟、台中市家長會協會及台北市國小學生家長會聯合會等今天共同召開記者會，全國家長會長聯盟（全長聯）監事長王立昇表示，為審議性平教材，提供全國各級學校選擇教科書的參考，家長團體在高雄、花蓮、台中和台北市舉辦4場座談會，並在座談會中發出問卷，公布各性平教材內容及教科書的家長不認同指數。

王立昇表示，4場座談會蒐集358份有效問卷，經計算之後發現，家長對教科書中的「性別光譜」及「異性戀霸權」的不認同指數高達93，性愛自拍不認同指數最高達98。

家長團體主張，為維護孩子身心健全發展，在相互尊重前提下，性別光譜、多元性別意識、異性戀霸權、恐同症、性行為男下女上、性愛自拍、性伴侶人數介紹、同志網站連結等性平教材內容應從教科書中刪除，他們不反對同志或同婚，但要求性平教育應適齡適宜。

家長舉高中「健康與護理」教科書為例，質疑「青澀年華的色情指示錄」中有關「性愛自拍學問大」內容不當，該文以一對班對看完電影到女方家，男方提議要性愛自拍為例，敘述贊成和不贊成的可能想法，以及一旦女方被說服，過程中要注意什麼自保？例如不要拍到臉部、看完立即刪除、不要燒錄或備分、分手後兩人一起銷毀或刪除。有家長痛批，她的兒子才16歲、未成年，就要被迫學習性愛自拍嗎？

台北市國小學生家長會聯合會、12年國教總召史耀雄質疑這些教科書內容究竟是在教性解放？還是全人性教育？他呼籲教育部長應嚴格審慎檢視，教材教科書是否應該比電影的分級更嚴格，電影都有分級分齡，性平教材卻沒有分齡，讓家長充滿焦慮。

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  • 全國家長會長聯盟、花蓮縣家長會長協會等家長團體今天召開記者會，公布「全國家長性平教材不認同指數」，抨擊有些性平教材內容充滿爭議。（記者林曉雲攝）

    全國家長會長聯盟、花蓮縣家長會長協會等家長團體今天召開記者會，公布「全國家長性平教材不認同指數」，抨擊有些性平教材內容充滿爭議。（記者林曉雲攝）

  • 全國家長會長聯盟、花蓮縣家長會長協會等家長團體今天召開記者會，公布「全國家長性平教材不認同指數」，抨擊有些性平教材內容充滿爭議。（記者林曉雲攝）

    全國家長會長聯盟、花蓮縣家長會長協會等家長團體今天召開記者會，公布「全國家長性平教材不認同指數」，抨擊有些性平教材內容充滿爭議。（記者林曉雲攝）

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