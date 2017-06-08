林飛帆婚禮維安再傳小英將到場 警力部署暴增

2017-06-08 09:46

〔記者湯世名／彰化報導〕318學運領袖林飛帆婚禮彰警維安遭網友砲轟，事件持續延燒，彰化縣警局今天公開指出，林飛帆在彰化辦婚禮，警方原部署10多名警力，由於婚禮事件遭網路曝光，全國皆知，為避免有不同意見人員到場滋擾，警方已決定婚禮當天將擴大部署警力，據了解，6月11日當天警力恐將多達50甚至上百人，對於外傳總統蔡英文當天將到場祝賀，警方對此表示「未接獲情資！」

警方不排除懲處洩密者

彰化縣警局副局長賈立民今天舉行記者會指出，這份在網路上流傳的警力佈署公文，並非經過長官核准，不是正式的公文，而是彰化警分局承辦人規劃的警力佈署表，在未經過長官核准前，就散發給轄區派出所、分駐所，又被流出刊登在網路，這個疏失警方不排除懲處，此外，他們也已調查將公文PO出的源頭。

外傳6月11日林飛帆婚禮當天，總統蔡英文將到場祝賀，警方因此規劃警力佈署，維安其實是為了維護總統？賈立民強調，警方目前並未接獲相關情資，不過此事件經過不斷宣傳，婚禮當天將增加現場維安的警力人數，至於要增加多少警力，還要視當天現場狀況而定。

賈立民並表示，林飛帆事前並不知道彰化警方將在他婚禮當天部署警力，對於事件曝光造成林飛帆的困擾，警方對此表示歉意。

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