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南部高溫達34度 各地防午後雷陣雨

中央氣象局指出，今天（8日）各地高溫超過31度，南部甚至達34度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-08  06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（8日）各地高溫超過31度，南部甚至達34度。天氣方面，北部、東北部及各地山區仍須留意午後雷陣雨。氣象局預估，週五至下週日（9日至11日）太平洋高壓勢力增強，台灣附近天氣穩定，氣溫持續攀升。

氣象局表示，今天各地大多仍維持多雲的天氣，由於太平洋高壓較為偏弱，午後在北部、東北部地區及各地山區容易出現短暫的雷陣雨。溫度方面，各地的高溫約31到33度，南部可來到34度。

氣象局預估，週五至下週日（9日至11日）太平洋高壓勢力增強，台灣附近天氣穩定、水氣減少，午後雷陣雨區域縮小，大致分布在山區和東北部地區。溫度方面，感受日趨炎熱，各地高溫都在30度以上，北部更可來到34、35度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
30 ~ 40 29 ~ 37 32 ~ 37 28 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量級。（取自氣象局網站）

今天全台各地及離島地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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