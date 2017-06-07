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太陽能候車亭 中市預計年底完成200座

太陽能候車亭在車亭上方加裝太陽能板。（記者張軒哲攝）

2017-06-07  15:51

〔記者張軒哲／台中報導〕為營造舒適候車空間兼節能減碳，台中市府優先在偏遠地區候車亭加裝太陽能與照明設備，目前已完成85座，數量勇冠全國縣市，預計今年底可完成200座。市長林佳龍至后里區視察太陽能候車亭建置成果，肯定太陽能改善候車亭供電困擾，讓台中邁向綠色城市。

林佳龍上午前往后里國小候車亭視察太陽能候車亭建置成果，立委洪慈庸、市議員翁美春、陳本添與會，市議員張瀞分與陳清龍也派代表致意，眾人聽取交通局長王義川簡報。

林佳龍表示，去年起台中市推出太陽能候車亭，目前已有85座，數量為全國第一，太陽能候車亭除可節能減碳、明亮又安全，更能適應地區狀況免除台電接電工程困難，相當適合設置於偏鄉，而候車亭更是許多老少婦孺最常使用的地方，透過設置太陽能公車亭，無論雨天或夜間均能使民眾安心候車。

洪慈庸表示，中央與地方均全力推動節能減碳及綠色運輸，因此從去年至今，她持續與交通部、環保署爭取相關經費，樂見台中市政府優先建置太陽能公車亭。翁美春與陳本添皆肯定市府建置太陽能候車亭，兼具節能減碳與綠能科技，改善供電困擾，也讓民眾候車更安全便利。

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  • 台中市長林佳龍（左二）視察太陽能候車亭。（記者張軒哲攝）

    台中市長林佳龍（左二）視察太陽能候車亭。（記者張軒哲攝）

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