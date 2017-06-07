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竹北停9和停6 BOT案 規劃大方向出爐

2017-06-07  13:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市停9和停6停車場用地BOT案，規劃大方向出爐！新竹縣政府表示，除規劃樓層配置原則，也回應民眾需求，兩案都將配置約300坪的圖書館、親子活動空間等公益設施，並提供在地居民停車月租享有優惠，預計年底展開招商作業。

縣府交通旅遊處表示，竹北市自強段168地號（停9）暨公園段470-1地號（停6）停車場用地BOT案，已完成可行性評估；回應去年10月公聽會的民眾意見，規劃單位重新辦理停車需求評估，停6的停車需供比為1.3，停9則是1.9，都高於1以上，顯示都有停車的需求。

交遊處表示，兩案面積都逾5000平方公尺，建蔽率66%，容積率400%，主體事業停車場與附屬事業商業空間樓層交錯配置。其中，位在自強南路與成功二街口的停6，預計興建地上8層、地下2層，停車場將設汽車格363席、機車格265席，初步規劃影城、餐廳、休閒運動設施。

位在文興路與莊敬南路口的停9，預計興建地上11層、地下2層，停車場將設汽車格587席、機車格247席，初步規劃百貨、大賣場、批發量販業。

兩案都將在3樓配置公益設施，包括圖書館、親子活動空間、公益活動空間等，約900平方公尺（約300坪）；1樓規劃公園綠地空間開放自由使用，也將提供在地居民停車月租享有8折優惠。

交旅處說，兩案規劃僅是原則確定，9日晚上7點將在鹿場里活動中心，還將舉辦前置作業計畫的公聽會，歡迎民眾踴躍參加及提出意見，預計年底展開公告招商作業。

繼遠東集團得標的停8 BOT案，預定本月22日舉行開工典禮，同樣備受矚目的停9和停6 BOT案，縣府曾在去年10月召開第一次公聽會，多名與會者認為，兩案周邊並沒有急迫的停車需求，並質疑引進商場的效益，希望規劃綠地或親子遊樂空間等，以提升生活品質。

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  • 新竹縣政府初步規劃停9的樓層配置。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府初步規劃停9的樓層配置。（新竹縣政府提供）

  • 新竹縣政府初步規劃停6的樓層配置。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府初步規劃停6的樓層配置。（新竹縣政府提供）

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