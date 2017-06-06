高市農損達1千萬元 市府爭取現金救助

六龜農田流失。（記者陳文嬋翻攝）

2017-06-06 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市山區4天累計降雨量破1400毫米是全國最高，造成農業損失1002萬元，以桃源區損失635萬最嚴重，主要受害農作物是薑，損失超過301萬2千元，市府爭取中央現金救助，並將啟動災害準備金，辦理農田流失現金救助。

根據氣象局統計，高市桃源區4天累積雨量達1446毫米，寫下2000年以來6月梅雨鋒面累積雨量第3高紀錄，六龜、那瑪夏及茂林3區累計雨量也破千毫米，雨量大量集中山區，造成農損落差大，平地幾乎無農損，大多集中在山區。

根據市府農業局統計，桃源、那瑪夏、茂林、六龜、美濃、旗山、梓官、杉林、大寮、岡山等10區查報農損金額共計1002萬元，農作物被害面積共328公頃，以桃源區損失635萬元最嚴重；另有六龜區芒果園流失1.25公頃。

農業局說，主要受害農作物為桃源區的薑，被害面積約10公頃，損失金額超過301萬2千元，其次為金煌芒果被害面積達100.65公頃，損失金額149萬2千元，土芒果被害面積25公頃，損失金額109萬元；李子被害面積40公頃，損失金額58萬8千元。

市長陳菊非常關心農業災損情形，針對易遭淹水且受損嚴重的農作物，指示農業局在最短時間了解，並為農民爭取中央補助，以減少農民的損失；由於台20線92K路斷，造成桃源區勤和以上3里交通中斷，市府無法會同專家上山勘災。

農業局體恤農民辛勞，針對累積雨量破千毫米的六龜、桃源、那瑪夏及茂林等4區，改向農委會爭取納入農業天然災害現金救助及低利貸款區域，希望能儘速現金救助農民，市府也將啟動災害準備金，辦理農田流失現金救助，以彌補農民損失。