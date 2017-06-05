醫病》近百歲翁治療下咽癌 改良式手術省時一半

2017-06-05 16:20

〔記者王俊忠／台南報導〕九十九歲蔣姓老翁罹患下咽癌、吞嚥困難超過兩個月，後來甚至呼吸困難。因為患者高齡近百歲，大部分醫師擔心全喉切除與修補手術時間長，對患者體力無法負荷。台南市立醫院名譽院長吳明和醫師採用食道上提後壁劈開直接吻合修補方式，比傳統下咽癌手術縮短約一半時間，患者術後恢復良好。

蔣姓老翁罹患下咽癌第三期，由於腫瘤阻塞氣管，已出現呼吸困難症狀，治療方式以手術為主，對喉部原發病灶進行喉全切除術，但仍需考量患者年紀大與體力是否可以負荷全切手術。

吳明和醫師表示，傳統全喉切除手術，為了維持吞嚥功能，食道缺口修補會採用空腸游離皮瓣、前臂游離皮瓣、胸大肌皮瓣、頸部皮瓣修補等方式，但手術耗時較久，擔心患者體力無法支應。

吳醫師為縮短手術時間，跳脫傳統手術方式，採用食道上提後壁劈開，直接吻合食道缺口的修補方式，將食道與周邊分離，且把食道上提五公分，並將食道後壁劈開，與咽食道直接吻合。全程手術包含全喉切除、食道修補與胃造口手術，總手術時間僅四小時四十五分，是傳統手術一半的時間。

市醫表示，患者術後九天開始飲水進食、恢復狀況良好，心情也很愉悅。家屬很感謝吳明和醫師願為高齡的蔣阿公開刀，出院時還送上刻印「明徹病源 即稱智眼 和造生機 堪稱天醫」字詞的紀念品表達謝意。吳明和醫師笑稱自己也七十多歲，患者與醫師都算高齡，也是一種「惺惺相惜」，手術成功是醫師最大的欣慰。